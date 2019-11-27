ANGRY BIRDS打造「发泄贩卖机」，让你大喊BEH TAHAN+赢礼物

文 / Eunice

还记得曾经红极一时的愤怒鸟 Angry Birds 吗？这款曾经风靡全球的手机游戏即将在 12 月 11 日迎来 10 周年。Angry Birds 在走红后推出了两部电影，还有不少打卡站，包括在马来西亚 JB 的主题乐园及近期限时打卡的 水上乐园，这次的 10 周年，Angry Birds 缔造者—— Rovio 宣布与各大商家合作，推出了一系列周年庆限定产品，每一样都灰常创意！其中有限定款球鞋、靠怒吼来驱动的滑板车，还有以下要为大家介绍的「发泄贩卖机」。

「发泄贩卖机」究竟是个什么东东啊？光看名字好像也不难猜测。不过准确来说，它有别与一般以投币方式操作的贩卖机，这一款 10 周年特定「发泄贩卖机」，可是生活在压力底下的你的福音啊~ 它主要是让人「透过暴力」对待这部贩卖机，好好地发泄一番！

这一款发泄贩卖机，是由 Rovio 以及位于纽约的广告公司 Droga5 携手合作，并且由 10XBeta 打造，在美国东岸时间 11 月 21 日当天中午 12 点至晚间 8 点摆置在纽约时代广场，让大众可以趁机将心中的不愉悦、堆积如山的压力统统发泄在这台「发泄自动贩卖机」上！

游戏进行法式应该不难想像吧？没错！就是尽情地槌打、摇晃，或是大声嘶吼！越是用力地发泄，就有机会获得 Rovio 所准备的特别奖项！哇~ 完全举手举脚表示想参加啦，可惜这只在美国呢，伤熏极了~

当然，再怎么发泄也总要有些规矩嘛！因此 Rovio 也事先声明，在活动期间，禁止用脚攻击这台「发泄贩卖机」。不然非常难清理的鞋印就会让「发泄贩卖机」变得脏兮兮 der~

在这个「你有压力，我有压力」的大环境底下，不用猜测，活动当天爆满啦！没想到，愤怒狂吼一般来说都是一种发泄，但在 Rovio 的手里却成了一种动力，让人在精神和身体上都得到了发泄，可说是超乎想象的创意！多希望公司里也能够有一部 Angry Birds「发泄贩卖机」，好让大家可以 Say Goodbye to Angry 啰！ 科科！