IG狂被洗版的浪漫「爱心花束」0214就送它

文 / 阿彬

过完农历新年之后，接下来迎接我们的就是「西方情人节」啦！在这个节日里，不可或缺的必定就是浪漫，漂亮，芬香的花束，许多人都会趁着这一天送给另一半以表达心意～

但在这么多的花束种类之中，你是不是已开始头疼该怎么挑选？这一次就为大家介绍目前在韩国 IG 上狂被洗版的「爱心花束」！

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这款「爱心花束」的特别之处就是在花束上加上了「爱心树枝」，另外也将玫瑰顺着爱心形状排列，看上去虽然简单，但又不失大方和浪漫，最适合成熟的女性朋友。

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如果想要多点可爱梦幻的 feel，那也可以在玫瑰旁加上一点满天星或郁金香等作为点缀，绑在一起也是超漂亮的呢！

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当然除了玫瑰之外，你也可以选择不同种类的花朵，并将它们绑在一起，也是别有风格，各具特色的哦～

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在接下来的情人节，就订购一束这款在 IG 上超火红的「爱心花束」送给另一半吧！绝对能感受得到你满满的心意～