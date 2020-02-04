宋威龙新剧《以家人之名》的3大看点

在《下一站是幸福》和宋茜以姐弟恋搭档的宋威龙因此而爆红，剧情里的姐弟恋设定加上宋威龙小狼狗般的攻势，让很多的小姐姐看的心脏怦怦跳，纷纷圈粉，宋威龙人气更是直线上升！除了《下一站是幸福》之外，宋威龙还有另一部的电视剧正在待播中，一起跟着Wakeke来看一看宋威龙待播剧《以家人之名》的三大看点吧！

#《下一站是幸福》幕后班底

相信有看《下一站是幸福》的人纷纷都被这一部剧圈粉了，这一部剧除了剧情紧凑、有糖之外，幕后班底在拍摄上也下了不少功夫，每一个镜头都经过特别的设计，后期的剪辑和调色上也做得非常用心。在《下一站是幸福》之后，原班底的制作组又筹拍了一部依然以宋威龙为男主的剧集——《以家人知名》啦！



#青春成长治愈剧

《以家人之名》的剧情比较特别，制作组把它定位在 “青春成长治愈剧”。故事讲述3位在原生家庭中都有缺失的小孩组成了一个没有血缘关系的家庭，彼此相依地继续生活。3位带着在伤害的孩子在机缘巧合下成为了兄妹。高中毕业之后，他们却又回到了原生家庭中。在冷冰冰的原生家庭中，他们协力走出了过去的阴影，愈合了过去的伤口，让彼此成为了更好的自己。



#宋威龙|牙科医生

在剧里，宋威龙是长得帅又非常有能力的牙科医生。自然而然地他遭到了很多女生的暗恋，但是高冷的性格又让很多喜欢他的人却步。他只有对着自己喜欢的人才有办法露出温柔的一面。原生家庭中的伤害让他变得早熟，看似成熟的他内心其实隐藏很多的伤害又缺乏安全感，一直等待着有一双手能把他从痛苦的深渊里救出来~



剧集介绍：