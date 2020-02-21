家中老二的4大特征，老二比较XX？

根据心理学家的研究发现，其实每一个人会因为原生家庭中的排行而在性格上有所不一样。而在一个家庭当中的排行里面，老二的性格是最与众不同的，至于为什么，我们一起来看一看下面怎么说吧！

# 老二最叛逆

家中的老大因为是一个家庭中的第一个宝宝，自然而然地会把所有最好的给了老大，也把所有的精力、资源，甚至是责任都强加在老大的身上，所以老大通常是一个比较谨慎的人，也怕冒险。

相反，老二因为老大的存在，所以会想法设法去得到家长和长辈们的注意。自然而然，老二在性格当中都会比较叛逆。



# 老二更愿意等待

根据心里学家萨尔蒙教对于家庭中不一样排行的孩子研究，他发现排在中间的老二在成长过程大部分的时间都是在等。比如上车的次序中，父母会先安置好弟弟妹妹再把他放到车上。又或者他还必须等待老大穿不下的衣服，读过的课本。

因为以上的经历，老二是一个更愿意等待和更有远见的人。打个例子，在一门的生意中，老二会看得更远，会考虑到生意的长期效益，而不只是眼前的盈利。



# 老二通常比较优秀

前车之鉴的这个成语完全可以运用在接下来要描述的情况当中。老二的生命里，很多事情都走在了老大的后面，所以他可以吸取老大的经验，再做出决定。还可以在老大成功的列子上再创新突破，所以说老二的起跑线总会比老大还要来得更前。



# 老二是个和平使者

在父母责怪孩子的时候，第一个对象永远落在了老大的身上。老二永远都有老大作为挡箭牌，因此，老二的心态会变得更为平和，这使他在人际关系上更受欢迎，是大家都喜欢的开心果。



看完了这篇文章，不知道你有没有同感呢？如果你是老二，而且也认同的话，记得分享出去哦~