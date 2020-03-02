属于马来西亚的公益歌曲《快递阳光》，不输大明星们的创作！

歌手方泂镔、宇珩、伍家辉、碰碰姐弟连同体育界羽毛球混双世界排名前三的运动员陈炳顺、吴柳莹等人携手演绎公益歌曲「快递阳光」。

2020年还没来得及开始，澳洲大火、印尼洪水、中国冠状病毒肺炎、美国流感、非洲蝗灾顷刻来袭，整个地球被阴云笼罩，每一个人仿佛都置身灰暗当中。

宇珩和别人一样在这个时间点，呆在家里，当她看到两岁的宝贝女儿依然笑的那样懵懂可爱，似乎以什么都还不知道，就是这个笑，让她眼前亮起一道阳光，一首《快递阳光》的旋律出现在脑海中，心里就有个念头想要集合大家的力量为世界发声，就赶紧联络了多位朋友一同参与录音，希望在这个时期散发一点能量为世界发声。在大家积极的参与下，克服重重困难把歌曲录制好。

参与这首公益歌曲的歌手包括了方泂镔、宇珩、伍家辉、方炯镓，碰碰 (Jeii & Gaston)、周金亮、陈炳顺、吴柳莹、刘思延、余若岑、郑翰以及文冬启智少儿合唱团。

第一次创作公益歌曲，宇恒说道：”最近的心情起伏颇大，世界各地发生的种种不幸事件，觉得还能好好呼吸着已经是一种幸运。愿这首歌能像一道阳光带给大家能量与温暖，祝福大家，祝福这世界。”

方泂镔则表示：” 有时候世界会有很多无奈，但还是得要抱持信心跟信念，互相守望。

也希望这首歌可以带给大家一点温暖跟力量。

除了歌手以外，羽球界代表陈炳顺也很高兴这次可以参与《快递阳光》的录制！ ”平时大部分时间都在球场上，很难得可以运动员的身份透过音乐来表达内心的感受。希望大家在最艰难的时刻也不轻言放弃，加油！”

雨后总有阳光，生命中的挫折和雨水一样，只不过是来滋养我们，让我们成长。