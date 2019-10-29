平民价智能手表原来还有这种功能？

手表最初的功能是显示时间，让外出的人也可以方便知道时间。来到 21 世纪，有了智能手表的诞生，从原本的显示时间的单纯功能变身成为多功能的随身物品，让它成为了我们生活种不可或缺的 3C 产品之一。Wakeke 给大家做了功课，今天我们就来盘点市场来自不一样品牌的平民价智能手表吧!

# Huawei B3手环 青春版

Huawei B3 手环青春版除了是手环，同时也是耳机，二合一的功能，大大提升了它的 CP。表盘的部分是可以拆卸的，拆下来以后就可以成为轻巧方便的蓝牙耳机。这一款的手环可以同时链接两架手机，如果你是有工作手机和私人手机的，那么入手这一款的手环就非常方便啦！

# 小米第 4 代手环

小米除了高性价比的手机以外，另外一个很受本地用户们欢迎的就是小米手环啦！手环和表盘的部分是拆卸的，所以当你的手环带旧了，只要买个新的手环就可以继续使用啦！来到第 4 代，小米手环的防水功能可以深至 50 米，戴着它游泳或潜水也绝对没有问题。

# Decathlon手环

来自德国的运动品牌 Decathlon 以售卖低价格高品质的运动商品闻名，不断地开发更多优质的运动商品。其中，CP 值非常高的运动手环最受大众欢迎。小小的运动手环集结了多功能，可以测试心率，记录每天的步伐，还可以和手机做链接，功能非常强大。

随着科技的发达，市场上出现了越来越多的 3C 品牌，各个品牌的百花齐放，让我们有了更多的选择，更加容易地找到适合自己的产品。对于电子手环，你又有什么心头好？留言和大家分享吧~