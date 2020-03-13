戒指要戴对，可助招财、防小人、旺爱情运

文/阿彬

佩戴戒指除了美观装饰之余，也象征着某种身份，甚至有些人是为了提高自己的运势才佩戴戒指。今天就来和大家分享「戒指」戴在不同手指上所代表的含义吧！

大拇指

在古代的皇帝大部分都会将戒指戴在大拇指上，因为这象征着「权力」和「财富」。所以如果你是一名老板或企业家，想要掌握大权带领团队，不妨可以学学哦～

食指

食指通常是用来指示方向，因此将戒指戴在食指的人，个性会比较坚韧、独立、有主见！另外将戒指佩戴在左手食指也表示「未婚」和「偏财运」，右手则是「单身」和「旺事业」哦！

中指

大部分的人都应该知道一般配戴戒指在中指代表着恋爱中或是已订婚。而除此之外，将戒指戴在左手中指还可以「防止漏财」，减少不必要的支出，至于右手则是能提高「健康」运势！

无名指

想要知道一个人是否已婚，看他/她的无名指是否有佩戴戒指就知道啦，因为在古老的神话中，把戒指戴在彼此的无名指是代表着希望和自己的爱人永不分离。而除了其含义之外，将戒指戴在无名指上也能增强「人际关系」和「家庭运」哦！

小指

将戒指戴在小指上代表着单身，不想恋爱和不婚主义者。另外戴在左手小指也有「防小人」的意思，右手小指则是能「防破财」哦～

「戒指」戴在不同手指上都有不同的意思，而对你来说，现在最想增强哪一方面的运势呢？