屁孩的粉丝顾好钱包！蜡笔小新官方专卖店

文 / 阿彬

你是不是也拜倒在蜡笔小新调皮可爱的模样呢？不管是过了多少年，蜡笔小新依旧在许多 80、90 的心目中站有一席之地，甚至是收藏了许多蜡笔小新的周边商品。

作为一名蜡笔小新的粉丝，绝不能错过这家位于日本 “动感百货公司” 的 “蜡笔小新官方商店”，里面可是售卖着许多印有可爱蜡笔小新的商品哦！这一次就为大家介绍里面售卖了什么好吃好喝哒~

洋芋片

这款印有蜡笔小新的洋芋片是不是超可爱的呢？这款零食不添加人工香料，只加了一些盐作为调味，每一口吃下去都能吃得到马铃薯的香味，所以越嚼越香，只不过价格方面有些昂贵，一包 90g 就要 410 日圆。

爆米花

白白色的爆米花跟什么角色最 ngam 呢？当然就是可爱的 “小白” 咯，这款爆米花就选用了 “小白” 作为包装的设计。想着一边吃着甜甜的爆米花，看着乖巧可爱的小白就有一种满满的幸福感。

巧克比

作为蜡笔小新的头号粉丝，“巧克比” 绝对要品尝看看，这可是小新在卡通里最爱的零食呢~ 包装上当然和卡通里的一模一样，都印有鳄鱼的图案，除了有经典口味的巧克力之外，其实也有推出了许多不同的口味，像是近期就推出了超特别的 Pizza 口味。

汽水

除了 “巧克比” 之外，小新最爱的 “プスライト” 汽水在这里也能找得到。在包装上就非常直接的写上了汽水的名称，并印有小新和小白的卡通模样，真是让人好奇这款饮料到底是什么口味的呢？

当然除了这些零食之外，这里也有售卖睡衣、包包、杯子、水壶等等，绝对会让你陷入疯狂，大买特买。

有没有立马想冲去朝圣了？如果马来西亚有一家蜡笔小新专卖店，应该会一直卖短货吧？