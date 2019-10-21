万圣节国内外打卡点，你最想去哪一个主题乐园？

万圣节早已不是西方国家在庆祝而已，亚洲地区也开始盛行起来，国内外的主题乐园都会设置一些万圣节主题设施和活动，吸引大家到访。今天就带大家到国内外的主题乐园走一趟，感受万圣节的气氛，看一看哪国打卡站的惊悚指数最高吧！

# 马来西亚：Sunway Lagoon《Nights of Fright》

Sunway Lagoon 一年一度的 Nights of Fright 又回来啦！今年已经是 Sunway 第 7 度举办万圣节主题活动，这一次一共有 8 个主题鬼屋，等你一一去探险。此外，也特别开放了 11 个夜间设施，让你被鬼吓之余，又可以体验刺激的游戏设施，让你的心脏停不下来扑通扑通地跳。



今年的主题——《瘟疫医生》，这号人物到底是来拯救生命，还是另有企图呢？主题乐园中会有来自电影中的恐怖人物，Wakeke 的 Celine 和 Kay 已经去体验了，据说回眸都会有不一样的刺激等待着你~

活动日期：10 月 4 日至 11 月 2 号（星期五和周末而已）

惊魂夜活动时间： 7:30 PM – 11:30 PM

# 新加坡：Universal Studio《Halloween Horror Nights 9》

全新加坡规模最大，深受大家喜欢的万圣节活动——《Halloween Horror Nights 9》（万圣节惊魂夜）第九季已经强势回归啦！这一个活动从 9 月已经开始，会一直持续到 10 月尾，只会在周末开放，为期 16 天。这次的活动全面升级，在 16 个主题夜晚当中，让大胆的挑战着前来体验 5 大凶宅、两大死亡区，还可以让你见证 2 起惊魂动魄的凶杀案！

#韩国：Everland 爱宝乐园《Blood City 2》

乐园变血城，爱宝乐园的限定主题乐园回来啦！在万圣节前夕的这段期间，爱宝乐园将开放 7 项限定的游乐设施，当中包括爱宝乐园的 “镇园之宝” T-express 和亚马逊 Express。一进入夜晚，乐园就会变成僵尸们的血光庆典，游客们要搭着恐怖刺激的娱乐设施，逃出僵尸的血城。

#台湾：六福村《墓碑镇》

台湾六福村特别企划试胆活动《墓碑镇，骷髅丧尸来袭》已经从 10 月 4 日开始，一直持续到 11 月 3 日。所有爱冒险的玩家最适合到那里挑战自己的极限和胆量。这项活动也将考验玩家的智慧，是一场集合冒险与悬疑的惊魂之旅。

如果你的小心脏受不了刺激，又想体验万圣节的热闹气氛，那么可以考虑参与全台湾最大规模的万圣节大游行。不管你是哪一种 “妖魔鬼怪”，在这个万圣节都可以到六福村，一起群魔乱舞。

是不是想要去挑战又有点怕怕的呢？Wakeke 温馨提醒，万圣节活动现场人挤人，大家要注意好随身的贵重物品，也要注意秩序，以免乐极生悲啊！