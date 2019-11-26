会发光的花椰菜？2019年外国奇特圣诞树打卡
文 / Kah Yan
很多人喜欢趁着圣诞节期间去旅行，除了 clear leave 还可以在国外体验不同的圣诞气氛。过圣诞最不可错过的一定是圣诞树，外国现在有这些创意十足的圣诞树，它们都有别于一般传统的圣诞树哟～
# 日本名古屋「发光的花椰菜」圣诞树
名古屋车站东出口的德士站旁出现两颗会发光的巨大花椰菜？这两棵形状很像花椰菜的树木在挂满 LED 装饰灯后，就像巨大的花椰菜，可爱又有趣，引起许多人前来打卡拍照。圣诞节期间到名古屋玩，别错过名古屋冬季限定的「发光花椰菜」。
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# 新加坡「金色灯光雕塑圣诞树」
海滨湾花园是到新加坡必去景点，尤其圣诞节期间这里就会化身为圣诞仙境。今年和去年一样，有由意大利工匠打造、高达 21 米、亚洲最高的圣诞树灯具「灯光雕塑圣诞树」。这个金色会发亮的灯光圣诞树设计精致高级，让人沉醉在闪耀的灯光圣诞树中～
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# 台湾桃园躺着拍的「花海圣诞树」
喜欢花的朋友一定会喜欢「2019 桃园花彩节」这个超级少女系的「花海圣诞树」。他们利用缤纷色彩的花朵设计出一幅幅图腾，而「花海圣诞树」只是其中一幅作品。快约闺蜜们一起去花彩节和这些漂亮的花儿拍照咯！
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除了外国有这些非常特别的圣诞树之外，其实马来西亚本地也有非常有特色的「Lego 圣诞树」，就在柔佛的 Legoland，没安排出国的朋友也可以到 Legoland 与这个棵巨型 Lego 圣诞树拍照！（还没看到网友拍照打卡，所以你可以成为第一个，科科！）
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还有什么圣诞树打卡点呢？欢迎留言告诉 Wakeke，如果我们有拍到美美的照片，也会放在 Wakeke 社交平台和你们分享，科科！