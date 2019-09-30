WHAT？冰淇淋能缓解宿醉，还能有助入眠

文 / 阿彬

在外工作无法避免会遇到应酬的时刻，喝上两杯也是必需的。但如果酒量不好，宿醉难受的痛苦绝对会让人情绪崩溃。在台湾就有一家神奇的店面，只要吃上一口他们家的冰淇淋，就会让你缓解宿醉带给你的不舒服。

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这家店位于台湾台中，名为 “分子药局 Molecure Pharmacy”。这里和我们常见的药局不同，在装潢摆设上更显舒适宽敞，让人有种置身在咖啡厅的感觉。

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这家药局最特别的就是有售卖冰淇淋，与品牌 “SHACOLATTA Sorbetteria” 合作，推出了一系列健康又低卡路里的冰淇淋，让正在减肥的朋友们吃了之后不会有那么大的罪恶感，而且这些冰淇淋还有治疗的功效哦～

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这一系列的冰淇淋共有 6 种不同的口味，以意式手法制作，使用天然的椰糖取代加工蔗糖，所以低卡更加健康，热量也仅有市面上冰淇淋的 50%。另外，在各别口味的冰淇淋中也加入了不同的天然配方，像是花草、水果、植物中萃取出来的天然成分，所以使得每一款冰淇淋都含有丰富的营养，可以针对不同情况，选择适合自己的冰淇淋。

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而这几款冰淇淋口味就包括能缓解宿醉、清晰思绪、极度美白、美好生活、释放压力以及安好入眠，所以正解决了现代许多人面对的困扰。

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冰淇淋本身就有一种魔力，就算心情不好，只要吃上一口就能让人心情瞬间愉悦。在这繁忙的城市中，推出这几款低卡健康又附有功效的冰淇淋，相信绝对会受到许多人的喜爱。你呢？目前哪一款口味的冰淇淋正适合你？