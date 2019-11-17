印尼「日惹」网红打卡景点，消费比巴厘岛便宜！

文 / Eunice

在这个 everyone can fly 的时代，越来越多的景点也跟着被发掘了。就好比当你说起到印尼旅游，你的目的地就不再只是局限于巴厘岛、雅加达或龙目岛咯~ 还有很多的目的地等着你探索呢！

你听过「日惹」这个地方吗？它其实就位于爪哇岛上，是爪哇岛上最古老、最具文化气息的城市，更是一个只要你耐心探索，就能发现迷人角落的好地方… 走！以下给大家推荐日惹网红打卡景点，看完就立马 Jio 你的 Gang 一起计划下一趟 BFF Trip，到印尼日惹展开一场文化及探险之旅吧！

# 婆罗浮屠

日惹的 Top 1 景点非婆罗浮屠（Borobudur）莫属啦！它可是被列入了世界文化遗产的景点哦！大部份的人会选择到这里看日出，而且啊，婆罗浮屠迷雾中的日出日落还被 CNN 评为「世界上必看的风景」之一哦！对，是迷雾中。因为隐藏于茂密丛林种的佛塔带有一种隐世秘境的感觉，所以若碰巧遇上迷雾弥漫的天也不必失望，因为这样反而为这座古老遗迹添了一点的神秘氛围，照片看起来更有 feel 呢~

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# Hutan Pinus Pengger 松树林

这是近期很 Hit 的 IG 热门打卡景点哦！主角就是这片松树林里两座神奇的艺术工艺品——「巨人之掌」和「金字塔空心屋」。特别之处在于它们虽然全仅用树枝搭建，但竟然劲到可以承受人的重量！你可以走进「巨人之掌」，一试被捧上手心的滋味；或者想要窝在「金字塔空心屋」里都可以体验！这里最适合早上看云海；夜晚看日落；待夜幕降临、城市璀璨灯光亮起时，拍下一张网美照片，相信绝对能爆 Like！

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# Pantai Timang 海滩

因韩国户外实境节目《Barefooted Friends 赤脚的朋友》而瞬间爆红的景点。以往这里是渔民捕捉龙虾的地方，Timang 海滩之所以成了必打卡景点之一，不是因为她有过人的景色，而是归功于这个本来是渔民用来运送渔获的印尼贡多拉的缆车。这个工具仅仅用了简单的木条和绳索搭建而，不过现在已经成为了热门活动，来到这里的大家就一定要体验在大海上滑翔的感觉如何！不然也能一起选择走吊桥挑战徒步越过这条大海到对岸，也很刺激哦~

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# Watu Lumbung 海滩

想要目睹大自然的鬼斧神工吗？那就到这个真正的隐藏天堂，Watu Lumbung 海滩吧！这里最独特之处，是海滩没有海滩岸边。海滩上散布着各种各样的珊瑚礁，让它成为一个壮观的海滩！根本 4 个字——别-有-洞-天！到这个景点打卡，必须要有很好的体力才行哦！毕竟想要观看美丽的景色，那就必须以体力作为替换代价呀！不过相信你看了照片后，应该会觉得这是「绝对超值」的啦！

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# Samas Beach

如果你是爱花之人，你一定不能错过这个打卡景点哦！如果你的 Instagram Feed 缺少了一些颜色，那就更要到 Samas Beach 这里，让自己可以陶醉在一片五彩斑斓的花海之中！如果你想要给 IG 抹上明亮的黄色，那就欢乐地穿梭于向日葵花海之中吧！别忘了叫老友们帮你拍下几张 fake candid 打卡 IG 啊！

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你知道吗？跟印尼的其他大城市对比，日惹消费还算偏低哦！住宿、吃饭、交通、物价都比国内便宜多！所以各位，机票赶紧买一买、假请一请就出发吧！别忘了带上相机、power bank… 还有一颗探索新事物的心啊！旅途愉快~