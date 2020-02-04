抛柑还是蕉？大马4大元宵节「抛柑」打卡点

文 / 阿彬

农历新年这段期间，你被问了多少次「有没有男朋友/女朋友？」。对于单身的朋友来说，是不是翻了无数白眼，吐了不少血（科科！）如果你正为 “找伴侣” 这事儿苦恼，想要在 2020 年脱单，但又不知道怎么去结交 new friends，那绝不能错过元宵节「抛柑」这么一个大型相亲活动咯！

「抛柑」一点都不俗气！现在不只是可以认识朋友，还可以为你的 FB、IG 增加更多追踪人数叻（误）！还记得两年前 YouTuber 伟鸿的实验影片吗？他们抛了 128 粒写上老婆微信的柑，结果有多达 300++ 人加他们！事实证明还是很多人会用这个方式认识朋友 der~

为大家推荐几个「抛柑」好去处，要不要脱单，靠你咯！

怡保观音洞

位于怡保务边路的观音洞每年都会举办抛柑活动，去年更是吸引超过 5 万人参与，场面一年比一年壮观！打算去这里的朋友也要注意安全哦~ 看看以下历年的抛柑照片，有点吓到宝宝呢~

巴生北港 8 号桥

位于巴生北港有巴生情人桥之称的八号桥（Tanjung Harapan）每年农历正月十五元宵节都会举办 “抛柑活动”，每到这一天 8 号桥沿岸都会非常的热闹。

八打灵再也公园

这个地方举办抛柑活动已经有 10 多年的历史了，人潮一年比一年还多。除了抛柑之外，现场也售卖许愿柑、许愿球、许愿纸和一些小食品。

槟城旧关仔角

在槟城，每年的元宵节抛柑活动都会在旧关仔角海堤旁进行。除了抛柑和捞柑之外，去年的活动更设有 20 多个美食摊位和 15 个传统手艺摊位～

今年的元宵节就落在 2 月 8 日（星期六），如果想要结交新朋友，不妨可以安排去「抛柑」，搞不好你的缘分就在那里~ 参与抛柑活动也有几点需要注意，大家加油咯！