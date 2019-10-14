尖叫吧！台湾米奇主题7-ELEVEN，限时打卡哦！

文 / 阿彬

说到 Disney 迪斯尼，不管是对大人还是小孩都能够瞬间感到幸福快乐，尤其是迪斯尼乐园，不管是遇到再多的问题，来到这里烦恼绝对会被通通抛在脑后。但… 对于一个普通老百姓来说，肯定没有这个能力时常去到迪斯尼乐园放松解压。接下来为你介绍的这个地方，或许暂时可以让你 “圆梦” 一下，台湾限定的 “7-ELEVEN x Disney 米奇与好朋友主题店” ，让人一踏入店面，就能感受得到满满的幸福感。

这整间店面都是以迪斯尼经典的红、蓝、白做为主要颜色，以 1928 年最原始的米奇、米妮图样为主角，所以不管是从门口、天花板、墙壁、地板、桌椅，都能见到它们的踪影。

这整间店分为 4 大区域，其中包括了虚实整合体验区，有着 117.8 吋超大的触控荧幕，售卖了各式各样迪士尼限定商品，如果看到自己喜欢的就可以直接下单购买。除此之外，上图这个超大荧幕还能变身成为拍贴机，可以自行选择不同的米奇特效框拍照作为纪念哦！

当然到了 7-ELEVEN 绝对少不了买买买，这里的商品展示区摆放了众多的周边商品，像是包括杯子、包包、抱枕等，绝对让你控制不住狂扫一通。

再来这里也有主题座位以及拼图打卡墙，其中有两张 180 公分长的大型展示桌摆放了米奇家族们的玩偶，会随着音乐摆动，所以坐在这里用餐，就仿佛能看见这些卡通人物们的真实生活。

这家以米奇与好朋友作为主题的便利商店真的是太棒了，想想放工后回家路上，走进这家那么 Kawaii 的便利商店，绝对能让你身心灵都得到全面的放松，真希望马来西亚将来也能有机会开设以迪斯尼为主题的分店啊~ 如果有的话，谁会第一个去打卡呢？

地址：7-ELEVEN 台场门市（台北市松山区八德路三段 20-2 号）