曼谷不再只是购物天堂！5个值得一去的隐藏打卡站

文 / KM

说到去曼谷旅行，第一时间都会想到是去疯狂购物扫货对吧？但其实除了购物，曼谷还有不少多样化兼适合打卡的隐藏景点哦！现在就一起来跟着 Wakeke 趴趴走吧！

#1 Fragrant Park

这并不是一般我们想象中的那种传统市集，Fragrant Park 的整体装潢和设计都是精致风格，除了有网络上可见的别致又时尚商品，这个市集更是创意青年的聚集地。如果想要找寻特别的手信，可以来这里逛逛看哦！

#2 The Commons

这应该是蛮多人听过的地方吧！有着 “曼谷小纽约” 之称的 The Commons，汇集了各国的浓厚氛围，在这样的一个开放式空间内，藏有数十家特色美食餐厅，每间都有独特的设计，现在已经成为了热爱潮流空间的年轻人们的聚集地了，拍照打卡也是很适合的说~

#3 The Jam Factory

这是一间由工业改造的特别建筑，是由泰国著名的建筑师 Duangrit Bunnag 所设计的，虽然外观整体看起来没有很大，但里面却隐藏着餐厅、咖啡厅、书店、艺廊等，可以说是集合了所有曼谷设计师的设计。喜欢在宁静环境中休息或悠闲逛逛的话，这个地方绝对强推！

#4 Chom Thong

很有诗意感的拱形隧道，被树林包围着，看到也让人不禁想去打卡拍照了对吧？虽然这个火车站没有什么太特别的设计，不过其处在的环境很平和，放眼望去就觉得很舒服和惬意，所以这也是一个很棒的休闲地呢~ 此外，如果在早上 10 至 12 点之间过去的话，就有很大机会可以拍到古朴火车迎面而来的瞬间咯！

#5 After The Rain Coffee & Gallery

河边的咖啡厅是什么样的概念？那你就要来 After The Rain Coffee & Gallery 一趟了！这家咖啡厅就像是把整座热带雨林都搬进了咖啡厅那样，让你能够在大自然的环境中“叹”咖啡，而且还有美味的甜点吃，这里真的是最惬意不过的喝茶之地了！

看过了这 5 个隐藏小众景点，以后到曼谷旅行的时候，别只顾着扫货，记得把这些地方也加到次行程里，让自己真正地 relax 一下，而且还能打卡晒美图哦！