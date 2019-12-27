柬埔寨老酒店成网红酒店！一晚才RM130++

文 / Eunice

你听过「西哈努克市」这个景点吗？ 「西哈努克市」也称为「西港」，是柬埔寨最大的海港。玻璃般的海景和奶粉般的细白沙滩，是许多游客喜爱的绝美度假胜地。重点是，Air Asia 有直飞航线哦！

柬埔寨西哈努克最重要的卖点，就是美丽海滩搭配 USD1 啤酒！所以到西哈努克的旅游行程绝对不能少了阳光与海滩。而小红书上有一家爆火，也值得给爱打卡特色酒店的盆友们推荐的一家度假酒店—— 独立酒店（Independence Hotel Resort & Spa Sihanoukville）。

独立酒店是由法国建筑大师 M. Mondet 在 1963 年设计建造的，其实也算有点年纪。酒店距离西港国际机场约 1 小时车程，位置有点偏。不过这家酒店完全是一个休闲、娱乐、美食一体化的度假村，设施非常齐全！

酒店一面朝海，三面被热带雨林围绕，非常 relax！不仅有私人海滩、沿海漫步栈道、网球场、Spa、健身房、酒吧和海边日落餐厅等，还有专属游泳池！也就是这家酒店最火红的打卡处—— 极美无边泳池！

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这座 Santorini Feel 十足的蓝色无边泳池和远处的蓝色海洋了连成一片；而清澈的海洋，则和蔚蓝天空连成一片，景色真的是美到窒息！完全美到让人想浸泡在水里，从日出待到日落！泳池的观海视野极好，俯瞰更是超震撼！所以一定要穿上你的「战袍」，拍几张网美照放上 IG 大晒一番~

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酒店的另一特色，就是宾客们可以入住在丛林里的马克西舱住宿。这类型住宿就像童话小屋，也有一种露营的感觉，可是又不必担心刮风下雨，更不怕炎热天气。房间虽然小小der，但是五脏俱全！如果想看星星跟接近大自然，直接踏出木屋就可以了，超棒、超浪漫der ～～～

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像这样的小木屋，又拥有无边际泳池的美景， 完全是美翻的概念阿 。只要每人每晚 RM130 左右，还包括自助早餐哦！对了！早餐方面，分成中式跟西式，都是 Buffet Style 的，你可以吃到爽爽。一般如果看见你是华人，就会自动给你发中餐厅的早餐券，但如果你想吃西式的话也可以换餐券。西式的话，就能边望着海景，边享用大餐。不过网友也推荐中式早餐区，因为那里并不是完全提供中餐，而是有很多西式的餐点，像是吐司、面包、蛋糕类都有呀!

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要是你已经厌倦了一些过度商业化的海岛，不妨考虑到西哈努克，感受一下那里的椰影白沙和独特魅力吧！也可以 Try 入住这家网红酒店哦~