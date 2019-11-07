比亚马逊还要年长的热带雨林，竟然就在马来西亚？

Royal Belum 位于霹雳的 Gerik，至今已经有 1 亿 3 千万年，比世界闻名的亚马逊森林还要古老，是世界上最古老的热带雨林。这一个旅游景点，相信不多马来西亚人知道，但其实他深受外国人喜欢，很多外国人都会来到这里探讨大自然的鬼斧神工，无与伦比的美。在这个世外桃源中，里面究竟隐藏了些什么？我们一起来发掘！

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# 世界上最大的花——莱佛士花

RM 10 背后的莱佛士花，你可以在这里找得到它的踪影。它是世界上最大也是最臭的花，不过想要看到它，可不是那么容易，因为它的花期一年内只有短短的 3 – 7 天，看不看得到就要看你的幸运程度了。

# 犀鸟

小学地方研究课本中告诉我们犀鸟出现最多的地方在东马的砂拉越，但是原来 Royal Belum 是马来西亚拥有最多品种犀鸟的地方。这里有有多达 10 种的犀鸟，比砂拉越还多一种。RM 5 背面上所印着的犀鸟，在 Royal Belum 雨林里仔细聆听，就可以听到他们洪亮的叫声，幸运的话，还可以看得到它们的踪影。

# 12 个盐舔地

在 Royal Belum 雨林中，有 12 个主要的盐舔地（Salt Lick）。盐舔地也就是动物们会来舔食岩盐的地方，其中一个就在 Royal Belum 的 Sungai Papan。来到这里，你就可以等着动物们的到来，这里有马来熊、马来膜、山猪、箭猪、大象，甚至还有人看过有老虎在湖里冲凉呢！（真的假的？）

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# 与世无争的原住民

Royal Belum 里一共有 3 个原住民村，这一次要给大家特别介绍当中最大的原住民村——Kampung Sungai Tiang 。其实原住民村没有我们想像中的落后，村里有学校、诊所。原住民的生活自给自足，与世无争。一般上他们会到森林用自制的吹管猎食。

除了打猎以外，他们也会在空地上种植玉米、地瓜、蔬果等粮食。这里没有太多的压力和约束，比起我们活得要快乐很多！温馨提醒，来到这里，千万别喧嚣打扰他们的生活，要和他们合照之前切记先争取他们的同意哦！

Royal Belum 这个人间仙境，可不是你想要去就可以去的哦！有兴趣的朋友，可以预先向 Perbadanan Taman Negeri Perak 申请进入 Royal Belum State Park。

希望大家在旅游之余，也可以好好保护好这个环境，让它一直保持在这个最原始，最美丽的样子。