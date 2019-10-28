韩国当地人才知道的5大特色紫菜包饭

文 / KM

到韩国旅行除了要享受美景和购物，还有一定要尝的就是当地的街边小食啦！韩国著名的小食包括有大家都熟悉的炒年糕、紫菜包饭、鱼糕等等，这次 Wakeke 要介绍只有韩国当地人才知道的隐藏特色紫菜包饭（不要只是在餐厅点嘛~ 科科！）

#1 广藏市场——芝士吞拿鱼饭卷

如果你到了广藏市场，就绝对不能错过这道人气小食，就连韩国著名的厨师也在自己的节目《白钟元的三大天王》中介绍它呢！有别于一般的紫菜包饭，它是在饭面铺上一层吞拿鱼沙律，再用甜辣口味的杂菜炒粉丝卷着来吃，口感和口味都超独特、超赞的！

#2 首尔大入口站——薄皮鸡蛋饭卷

这道薄皮鸡蛋饭卷，是在基本的紫菜包饭外层，再多加包裹一层薄薄的煎蛋皮，材料看似简单不过份量却很足够，而且整个饭卷都充满着蛋香。还有一个小贴士，吃的时候可以配搭腌制过的辣萝卜一起吃哦！

#3 落星垈站——鸡蛋丝紫菜包饭

鸡蛋控一定要看过来！奉天洞落星垈站那里有不少的韩式餐厅，而其中比较有名的就是来自「소풍가는날」的鸡蛋丝紫菜包饭啦！饭粒中塞满了超级大量的鸡蛋丝，比例上来看鸡蛋可说是比饭粒还要多，喜欢吃鸡蛋的话一定会爱死这道小食啊！

另外，你也可以再沾上辣酱和鱼糕一起吃，整个感觉又香又辣的，据说这紫菜包饭经常在下午四点之后就已经卖完了，由此可见是多么好吃和受欢迎啊！

#4 诚信女子大学——巨型紫菜包饭

紫菜包饭看得多，可是如此巨型的紫菜包饭，是不是很惊人咧？这道被称之为手臂一样大的巨型紫菜包饭，里面的材料可说是超！级！丰！富！饭粒中塞满了鸡蛋丝、火腿、黄瓜、萝卜等，而且店内还有另一个招牌美食——「巨型炒年糕拉面」，当地人更推荐把汤汁淋在紫菜包饭上一起吃，如果多人一起去的话可以都点来试试看哦！

#5 清潭洞——明星最爱的魔女紫菜包饭

有追星的人都知道，清潭洞是靠近 SM、JYP、FNC 等等大型经纪公司的地方，而这家魔女紫菜包饭正好就位于清潭洞，因此不少明星都很喜欢到这里来吃。

魔女紫菜包饭主打价钱实惠，份量十足，店内提供了几种饭卷包括有魔女饭卷、辣椒饭卷、小鱼饭卷和鲔鱼饭卷，另外还有备受推荐的魔女炒年糕，想要跟偶像吃同款的话可以找上这里哦！

看了这么多照片，是不是很想一口一口放进嘴里呢？下一次有机会去韩国的话，记得把至少一个地点列入行程吧！