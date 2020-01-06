韩国釜山旅游攻略，必吃的5种街头美食！

常看韩国电影、韩剧的你，一定注意到片里的男女主角在街上品尝街头美食的情景，冬天吃个热乎乎的街边小食，多么幸福啊！韩国美食深受马来西亚人的喜欢，而大家旅游首选通常是首尔，今年不妨考虑前往釜山，尤其是海鲜爱好者，釜山绝对是你品尝新鲜海鲜的绝佳好去处！若你打算去韩国旅行，你不可以错过5种韩式美食！

#小麦冷面

不知道你有吃过冷面吗？以冷汤呈现的小麦面味道，混合甜味以及香辣，是一道容易有饱足感的主食，而道地的釜山人通常会在夏天的时候吃这一道菜。小麦冷面有干拌和汤面两种款式，在冷却以后依然可以食用，可以根据个人的喜好选择口味。在釜山的海云台区有很多的餐馆都有很好吃的小麦面！

价格：10，000韩元左右

#鱼饼

韩国的任何一个地方都可以找卖鱼饼的店家，当然釜山也不例外。这一种食物其实是源自于日本，后来成为了韩国道地的街边小吃。如果你想要吃到好吃的鱼饼的话，来到海云台区就没有错啦！



价格：1份 3，000韩元左右

#糯米煎饼

这是一种由糯米制成的煎饼，是必吃的街头小吃之一。糯米煎饼内陷有满满的绿豆沙，外层裹着一层肉桂粉和糖粉，如果想在冷冷的冬天吃些咸点，吃糯米煎饼就没有错啦！

价格：5，000韩元左右



#海鲜煎饼

不管到任何的餐厅，千万都不要错过海鲜煎饼！若没有尝到海鲜煎饼，那旅程就不算完整、圆满了。有些人认为点海鲜煎饼当普通小吃，其实你可以把它当作主食，在釜山的海鲜煎饼结合了新鲜的海鲜以及洋葱片，鲜甜又有饱足感，加上洋葱香味，让人大快朵颐！

价格：12，000韩元左右



#生鱼片

你是不是也和我一样，是生鱼片的粉丝呢？海鲜是釜山最大的特色之一，其中生鱼片是最受欢迎的食物。生鱼片高营养价值，含有丰富的蛋白质，而且质地柔软，相比其他城市，釜山的生鱼片价格不贵，而且在很多店家都可以品尝到。

一顿经典的生鱼片晚餐，首先会上一道开胃菜，比如章鱼刺身。主材是一大平盘切成薄片的生鱼片，鱼肉要蘸上辣椒酱或是混有芥末的酱油，最后通常是米饭和一锅辣味的鱼汤。每一份的生鱼片可以供6人享用，所以大家在点餐的时候就要自己斟酌啦！

价格：20，000韩元左右