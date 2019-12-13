马来西亚4个殿堂级潜水热点，你去过几个？

很多人都没有办法抗拒海边的阳光和沙滩，对于海水里的 Vitamin Sea 更是欲罢不能。马来西亚得天独厚的地理位置除了有很多的天然资源以外，洁白干净的岛屿和潜水热点也是让马来西亚闻名国际的原因之一。Wakeke 今天就给大家盘点马来西亚殿堂级的潜水热点，喜欢潜水的朋友，你都打卡过了吗？

# Pulau Simpadan

Pulau Simpadan 是一个位于东马像菌菇形状的小岛，是潜水爱好者的潜水天堂。Simpadan 有 3000 多种的鱼类和数百种的美丽珊瑚。当中鱼的品种包括：Mantas、Eagle Rays、鎯头鯊、鲸鯊、Garden Eels、Leaf Scorpionfish、瀨尿虾、火刺鰭鱼和不同品种的杨枝鱼。



1993年，Pulau Simpadan曾经被最具影响力潜水杂志评选为「海滨之最」，同时也是世界 5 大峭壁潜水的冠军！

# Pulau Kapalai

Pulau Kapalai 原本是沙洲，但是现在已经完全被海水给淹没。现在 Pulau Kapalai 所有屋子和住宿都是直接建在海上，犹如马尔代夫。Pulau Kapalai 附近的海水都非常的清澈，甚至直接用肉眼就可以清楚的看到海洋里的所有生物，潜入海底绝对有更大的收获。



# Pulau Labuan

Pulau Labuan 在政府的极力保护下，仍然保持非常美丽和干净的状态，有很多五颜六色的珊瑚和鱼群。在二战以后，有两艘的沉船留在了这个地方，所以来到这里潜水不仅仅是可以看到美丽的海底生态，还可以看到有历史价值的沉船。在这里一共有两个潜水点可以看到沉船，分别是蓝水沉船点和水泥沉船点。

# Pom Pom Island

Pom Pom Island 的一大特色就是在这里可以看到非常稀有的海兔！什么是海兔呢？来看维基百科怎么说：

「海兔：裸鳃类动物：即裸鳃亚目（Nudibranchia）软体动物，它们身体柔软、没有外壳及栖于水中，其颜色非常鲜艳，是一种雌雄同体的软体动物。」

来到这里，在 5 米左右的浅滩就可以看到这种稀有动物，就算你没有潜水执照，在浅滩中浮潜也一样可以看到哦~



在潜水之前首先你要考取潜水执照先哦！想知道更多，就要点击这里了解一下。如果你也是大自然的爱好者，想要畅游在无忧无虑的海底世界的话，攻略给了你，自己安排吧！