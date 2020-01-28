「2020年全球即将爆红的目的地TOP10」，东南亚7个城市上榜！

文 / Kah Yan

还在规划今年要去哪里玩吗？旅游电商平台 Klook 公布了 2020 年全球即将爆红的十大旅游目的地，有 7 个东南亚城市上榜，马来西亚的 Pulau Langkawi 也上榜呢！

TOP 1 芽庄（越南）

芽庄 Nha Trang 有东方小马尔代夫之称。芽庄湾是越南最美的海湾，适合潜水和水上运动。我们还可以到「珍珠岛主题公园」游玩及参观 Ponagar Tower，千万别错过体验芽庄的热泥浴。

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TOP 2 长滩岛（菲律宾）

长滩岛 Boracay 拥有菲律宾最细最白的沙滩「白沙滩」，无论是游泳、玩水、看日落还是晚上喝酒都没问题～ 除了欣赏绝美海景，别忘了体验各种海上活动，有非常刺激的悬崖跳海 Ariel’s Point 及香蕉船等。

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TOP 3 苏比克&克拉克（菲律宾）

苏比克拥有原始热带雨林，让我们来一趟有趣的丛林探索，还有亚洲最大的漂浮水上游乐场「苏比克湾水上充气乐园」。苏比克与克拉克隔了一座山，克拉克有休闲公园和免税商店，可以 shopping 和放松身心～

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TOP 4 富国岛（越南）

富国岛 Phu Quoc 是近期很流行的旅游胜地，消费便宜又好玩。这里的沙滩和海洋非常干净，适合潜水和浮潜。我们可以到珍珠岛乐园一日游、到香岛自然公园搭缆车看富国岛美景，晚上逛夜市享尽越南美食。

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TOP 5 岘港（越南）

岘港 Da Nang 号称「东方夏威夷」，是越南的第四大城市。巴拿山、巨人之手黄金桥和岘港大教堂都是最近非常热门的网红打卡景点。距离岘港 30km 处有一座古色古香的「会安」古镇，充满异国风情，也是岘港不可错过的景点！

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TOP 6 罗马（意大利）

罗马是世界著名的历史文化古城，也是许多人到欧洲的第一站。必去景点当然是「罗马斗兽场」，接着再到「古罗马遗址」和「威尼斯广场」，看看宏伟古老的历史建筑物，体验古罗马风情及浓厚的文艺气息～

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TOP 7 布里斯本（澳洲）

澳洲第三大城，Story Bridge 是这里必打卡的地标景点。我们可以到 Lone Pine Sanctuary 看袋鼠和无尾熊，想逛街可以去最热闹的购物圣地皇后街。距离市中心三小时的 North Stradbroke Island 是「世界第二大沙岛」，风景非常美，还有机会看到野生海豚哟～

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TOP 8 台中（台湾）

台中是除了台北和高雄之外台湾最热门景点之一。打卡景点有高美湿地、彩虹眷村、台中国家歌剧院还有台湾最美的大学「东海大学」。拍照打卡后，必吃「宫原眼科」的冰淇淋，喝珍珠奶茶创始店「春水堂」的珍珠奶茶。一中商圈和逢甲夜市是两个必逛的夜市。

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TOP 9 Pulau Langkawi（马来西亚）

大马人的骄傲，免税天堂 Langkawi 成功挤进前十！如果今年想 Cuti-Cuti Malaysia，不妨去 Pulau Langkawi 来个自驾游～ 这里环山绕海，有许多景点可以玩乐，还可以疯狂购物，吃吃喝喝，买巧克力、尽情喝～

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TOP 10 Krabi（泰国）

Krabi 一直都是大马人旅行首选之一，除了临近、消费便宜，还可以享受沙滩美景和各种海上活动～ 去 Krabi 一定要去 Phi Phi Island 一日游，那里有 Maya Bay、竹子岛及猴子沙滩，沙滩洁白，海上清透，最适合浮潜和潜水了～

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Top 10 中大部分都是有海边的景点，看来今年最爆、最多人去的地方应该都是海边为主，可见大家越来越喜欢海上活动和沙滩了！你决定好今年去哪儿完了吗？留言告诉我们！