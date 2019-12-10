手机成瘾症末期怎么办？这些APP帮你戒掉

文 / Kah Yan

你患上了机不离手既手机成瘾症末期吗？努力尝试戒掉却越来越严重？让这 3 款 APP 帮你戒掉吧！

#1 Forest：Stay focused

这个 APP 让你种树培养专注力，适合手机游戏成瘾或是刷 Facebook & Instagram 停不了手的你。开启 APP 开始种树。设定时间，最短 10 分钟，最长可达几个小时。为了让你的种子在设定时间内长成树，你不可以离开 APP，一旦离开，树苗就会枯萎。透过种树获得成就感，可以让你暂时远离手机游戏和 Facebook，培养专注力。

#2 Moment – Screen Time Control

Moment 检测你使用手机的时长、荧幕亮着的时间。它还可以分析你使用的每一款 APP 分别的时长，以及开启 APP 的次数。看到这些报告，你会惊讶原来花了那么多时间在这些 APP 上～ 惭愧的你可以选择 APP 内课程，它会指导你如何一步步戒掉手机成瘾。

#3 Flipd – Keep Focused

Filpd 一样有基本侦测手机使用时长功能，另外还让你选择想要封锁的 APP。一旦封锁特定 APP，你将不会收到任何通知，这让想专心读书和工作的大家可以免受那些你无法摆脱的 APP 如 Facebook、Instagram、WhatsApp 等通讯软体的干扰，有效减少 APP 使用并且提升工作效率。你还可以邀请朋友加入使用，一起比拼谁专注读书或工作的时间更长～

无论你使用 iPhone 还是 Android，这三款 APP 都可以帮助你戒掉手机成瘾的困扰。但前提是，你必须下定决心下载这些 APP，开启这个漫漫长的戒毒之旅～