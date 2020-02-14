电影《你的情歌》3首必听的OST

情人节档电影《你的情歌》由知名导演安竹间执导，电影的调色和拍摄手法偏向日系风格，是台湾电影少有的电影风格。剧情方面讲述饰演女主角的柯佳燕徘徊在两个性格截然不一样的男生之间。

故事的背景设定在2007年，台湾综艺节目《超级星光大道》爆红的时候。电影里穿插多首动人名曲，这时候就让Wakeke来给你介绍电影中3首必须循环播放的歌曲吧！

#閻奕格 – 【Hello & Goodbye】

[Hello 明天快来 等待下次还能用尽力气去爱 闭上双眼 慢慢旋转 淡淡微笑说Hello & Goodbye]歌词满满的正能量，听了以后一定会忘记昨天所有的伤害，拥抱黎明的到来！

想到閻奕格相信大家会立马想到她的代表歌曲《也可以》。《也可以》这一首歌曲其实就是安竹间导演在《追婚日记》时所填词，找来閻奕格演唱的电影插曲。这一次的《Hello & Goodbye》可以说是《也可以》的2.0版。不过这一首歌励志阳光，听了以后就有一种被鼓励的感觉。





#谢博安 – 【Better】

谢博安从《超级偶像》当中出道，作为选秀节目出生的他来演绎这一次电影中在音乐路上追梦的少年再适合不过。在电影中演唱的《Better》其实就是来自他作曲的作品，同样由安竹间填词，根据电影角色中的阿东作为出发点。

电影中的阿东因为爱，变成了一个更好的人，所以在电影结束时演唱了这一首《Better》。有时候，在暗恋过程中最大的收获我想不是成功把对方追到手，而是在过程中逐渐地成为了更好的人，就像歌次中唱到的【因为你 我不再是一座孤岛 All Better now 我的心跳知道】。

#Tank – 【你的情歌】

电影同名主题曲《你的情歌》由歌手Tank来演唱，一样由导演安竹间填词。安竹间导演把整部电影当中要传递的在爱情中的挣扎、难分难舍都浓缩在这一首《你的情歌》。

一段感情的结束，有多少的不甘和不舍没有在分手的那一刻完全表明。在感情中的遗憾，在一段关系中的舍不得，或许我们会透过一首一首的情歌来疗伤，而有些人却选择一首情歌来表达在一段感情里的不舍和感动。《你的情歌》相信会成为你，成为我在午夜梦回时想起心中挚爱时想要听的歌。