病毒来袭，科技产品要如何消毒杀菌？

文/KahYan

新冠病毒杀到来了，提醒大家要养成勤洗手的好习惯，以下附上正确洗手的方法。手洗干净了，可是你的手机呢？你有帮 3C 产品消毒吗？要如何消毒且同时保护我们的 3C 产品呢？

【手机】

手机是我们最长触碰的东西，因此手机消毒最重要！不建议直接使用消毒酒精擦拭，因为不是每个手机都有防水功能，可能会损坏内部零件。我们可以将消毒酒精喷在眼镜布上，再擦拭手机。而手机屏幕的部分，我们可以使用酒精棉片或3C产品专用消毒液擦拭，避免损坏屏幕。

【耳机】

如果你使用入塞式耳机，先把矽胶套拆下来清洗，再用酒精搭配布擦拭消毒。而耳机的部分，把消毒酒精喷在化妆棉上，再擦拭耳机。其他类型耳机同样使用喷洒在化妆棉上的消毒酒精进行消毒，以保护我们的耳机。

【键盘&滑鼠】

键盘缝隙长年累积的许多灰尘，先用迷你吸尘器吸灰尘，或用棉花棒或牙刷把灰尘清干净，再进行消毒。接下来把消毒酒精喷在一块布上，再擦拭键盘和滑鼠。大家的键盘和滑鼠应该很久没有进行清洁了吧？在这病毒当道的时期，是时候清理键盘，并且建议大家定时消毒，维护自我卫生。

【Apple 官方消毒方式】

Apple 公司非常贴心地提供如何清洁他们家产品的公告。Apple 说明只能使用无绒软布（类似眼镜布），避免使用粗糙的布、毛巾、纸巾或类似物品，避免过度擦拭造成损坏。清洁时，必须拔下所有外部电源、设备和线缆， 并且不要让开口处受潮。清洁剂应该要喷在无绒软布，不要直接喷到产品上。Apple 官网还有多项产品的详细清洁建议，请点这里。