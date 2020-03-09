盘点大马过去VS现在的“倒楼”事件 

马来西亚兴建中的大楼坍塌事件频密发生，无论是人为疏忽，或意外，对于造成伤亡感到不幸，希望让人惊惶万状的意外不再发生。那么你知道过去至今，马来西亚共有多少宗坍塌事件发生呢？

#1993年 12 月 11 日 Ampang Ulu Klang

1993年的12月11日，位于Ampang Ulu Klang 的淡江地区发生了土崩，而在这一次的土崩发生在了该区高密集度的住宅区，使当地的Highland Towers A 倒下，导致48人死亡。当中包括前副首相敦慕沙希淡的儿子和儿媳。事件中也仅有3人被救出，是当时候东南亚死亡人数最多的住宅区自行倒塌事件。

另外，Highland Tower 的 B 座和 C 座被列为了危楼。剩余的两楼73户业主也强制被撤离。HIghlands Tower 在早在1981年就已经落成，当时候要价30万令吉，属于豪华公寓。住在这里的住户非富即贵，也是很多富商暗藏小三的地方。

这一区的土质松软，原本就已经不适合建立10楼以上的建筑物。根据报道，发展商忽视恶况，坚持进行施工。当建筑落成以后，附近陆陆续续有其他工程的开发，大量的砍伐了附近的树木，使土质变得更加的松软，在大雨来袭泥土被冲刷以后，就导致了土崩和倒楼事件的发生。

现在，当你经过该区的时候，你可以看见这两座的建筑物仍然屹立在原处，但已经无人敢居住。有很多的探灵队都会把该区列为探灵热点，常常拜访剩余B座和C座。Wakeke温馨提醒，该处已被列为危楼，大家不可以私自擅闯哦！

#2019年 6 月 25 日 Sri Petaling

2019 年的 6 月 25日，Sri Petaling一座兴建中的38楼公寓Pinnacle Sri Petaling 发生了坍塌事件。其中一层楼的走廊坍塌，肇事的原因是因为在混凝土浇筑工程时，支撑不足而导致。

发展商的声明中，没有人因为这一事件而受伤，坍塌事件也不会影响整座大楼的安全性、完整性、和交楼时间。在发展商向有关当局的报告中，其中一层楼的走廊坍塌以外，另外也有3层的走廊受影响。

对于外界的传言，发展商也透过律师楼发信给各大媒体交代事件，信件中提到，外界流传的因为发展商想要将原本2021年交楼的日期提前至2020年才会导致意外发生的消息并不属实。另外，发生意外的只是B座的其中一条走廊，而并非整座大楼。

#2020 2月14日 Taman Desa

来到2020年，相信以现在政府对发展商的严格安检要求，应该会大大的减少这一类悲剧的发生。没有想到就在2020年2月14日情人节当天，位于吉隆坡的Taman Desa 发生了一起施工中的公寓坍塌

网上流出了一支建筑工人受困的影片，透过影片和网上流传的消息，相信这一起事件是发生在2月14日的下午3时14分，坍塌事件并非大规模，只是建筑物的一部分，坍塌以后迫使两位的建筑工人被石头砸中，受困在内没有办法出来。这一出动了吉隆坡的消防局，当局已经派出了3辆的消防车和超过10名的消防人员到场，把伤者救出。