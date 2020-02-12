听BTS歌会被处刑？脱北者告诉你，12件你不知道北韩的事

韩剧《爱的迫降》进入结局阶段，收视率稳坐第一。剧情里展现的朝鲜日常生活、军中生活等文化习俗，引起了不少讨论，甚至有不少脱北者对人设背景进行分析，指说部分是百分百相似！

说到脱北者，总所周知就是逃离朝鲜（北韩）的难民，他们通过非正常渠道离开朝鲜，到其它国家生活。在一般人的认知里，朝鲜是个封闭、对外界高度封锁、非常神秘的国家。我们无法想象在朝鲜的生活会是如何，所以这次为大家列出 12 个你不知道的朝鲜，这些都是脱北者亲口描述的哦！继续往下看，你一定会大开眼界！

#1 饥荒的情况严重

在 90 年代时期，当地大面积的饥荒，据说有 300 万人忍受饥饿，情况非常严重。根据一位脱北者在受访时声称，她的家乡三分之二的居民因为饥饿而死。当人要死的时候，就算奄奄一息还有生命，苍蝇就像是能够预知一样，开始聚集在五官、肛门等部位。

#2 逃离朝鲜就如送死

朝鲜士兵会在暗处的洞穴开枪，偷渡者是看不到他们的，所以偷渡之前一般会贿赂士兵，让他们不要在某个时段内开枪。如果偷渡者在逃离时被抓到三次，那就会处死，而且是公开处罚。

#3 偷渡被抓四代被罚

续金正恩掌权后，如果偷渡者被抓就会牵连整个家族，当局会触罚四代人，包括爷爷奶奶、爸爸妈妈、孩子以及其它亲戚。

#4 公开处刑

当有人严重触犯当地的法律的话，就会进行公开处刑，根据近几年的脱北者表示，这种处刑方式至今依然存在。政府会进行广播召唤居民，每一个 12 岁以上的人都必须出席 “观礼”，包括家属。只能说，死法惨不忍睹。

#5 示威者人间蒸发

根据脱北者的叙述，还是会有当地人民对政府不满，而进行示威。但一般示威者在一两个小时内被士兵抓走，人间蒸发。

#6 境内通行证

一般国家例如我们的马来西亚，你可以随意从吉隆坡去到槟城，但在朝鲜就需要有相应的通行证，即使要去到其它境内的地区也需要这证件，因此很多地区发生事情，没人会知道。就如以上提到的示威事件，在朝鲜是可以轻易被控制。

#7 只有生日才会煮米饭

一位脱北者指说，还留在朝鲜的朋友告诉她，一般市民只有在生日时才会煮米饭，而且只有生日的人才可以吃。这不是传统习俗的关系，而是米超贵，但人民很穷！

#8 停电是家常便饭的事

据说朝鲜每年的停电次数为 200 次左右。停电的时候他们会点油灯，也因为经常停电，当地人都不用冰箱来储存食物。

#9 用 “生命” 来看韩剧

总所周知，朝鲜人严禁接触任何南韩的大众文化，于是当地人会渴望接触外来的讯息。他们会通过非法的方式例如 CD、DVD、USB 等媒介来接触外面的世界，也有些国营区域的居民会偷偷安装天线接收中国电视台。你一定会好奇他们怎么看韩剧的吧？关上门，窗帘拉上，给电视盖上一条毯子。

#10 看 BTS 是犯罪

就如以上提及的，凡是接触韩流的朝鲜人都很被严重处罚。《爱的迫降》第 7 集提到了 BTS 防弹少年团，尹世理为了堵住随意抓的女病患的嘴，于是威胁：「我刚刚发现你在偷看防弹少年团的 MV」，单看女病患立刻说对不起的反应就知道，在这个土地接触 KPOP 可是犯法 der~

#11 间谍 everywhere

「早上讲话，小鸟在听；晚上讲话，老鼠在听」，这是以为脱北者从小被母亲教育要管好嘴巴，因为你不知道谁在监听你说话，身边也可能随时有间谍，所以必须格外小心。

#12 电话随时被监听

许多脱北者仍有家人生活在朝鲜，在这么严谨的国家，到底要怎样和他们联络呢？没错，平时生活会被监视，那每一个朝鲜的电话也都是被监听的，如果被抓到和韩国通电话，将会被处死，而且是全家被杀头。一位脱北者声称她是将中国生产的手机和手机卡寄去朝鲜，家人必须翻过两座山到有信号的地方，才能和她保持联系。

大部分人会觉得朝鲜人都很孤僻、思想封闭，但随着时代的变迁，尤其是年青人，他们都渴望自由，拥有独立的思想，只是在这个与世隔绝的国家里，他们没有发声的权利。希望国际社会可以多多关注，人人都可以在人权得到充分保护和尊重的社会中生活，享受自由！