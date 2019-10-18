网络生意一点都不难！当网店老板的4个小贴士

随着网络科技越来越发达，在网络上购物的人群增多，网络已成为生意战场，商家纷纷从实体店面慢慢迁移至 “网店”。网店不但可以省下租金，甚至可以触及更多的顾客。网络生意虽然好处很多，但是想要开启一门网络生意真的那么容易吗？Wakeke 今天就教大家几个实用的小贴士，让你开店大吉不碰墙！

# 一定要注册公司吗？

在开始一门网络生意之前，注册公司其实是非常重要的一环，很多人会因为不想浪费时间而越过了这一步。如果你是有其他合伙人的话，那么其实注册公司就可以保障各自的利益。注册公司的另一个好处就是当你的生意上了轨道之后，有了一定的收入，你可以更加方便地做出账单和报税，那就不会因为逃税而被执法部门罚款了。

# 什么都卖有错吗？

一般上当大家开始经营一家网店时，都会 “试探性” 地把所有东西网上丢，甚至会同时代理很多不一样类型的商品。这一个做法是一大误区，顾客会被混淆，不知道你网店的定位，也不会让看过帖子的人留下记忆点。建议大家刚开始经营网店的时候，专注于一种类型/品牌的产品，生意扩展后慢慢增加商品类型，这样才会让顾客留下印象，当他们有需要购买产品时，第一时间想到你！

# 一定要下广告吗？

在你还没有资金可以砸大钱买广告时，建议你取巧的打广告推广你的产品。首先，必须拟出你的顾客群年龄，这样你就可以在广告设定中筛选你要进行广告宣传的对象，对症下药。此外，你也可以透过网络上的 KOL 合作，找适合你产品形象的 KOL，让大家看到你的品牌。



# 客服管理需要技巧吗？

网络生意可以省下大笔支出，原因就在于什么都要自己来，所以在客服这一块，你也必须亲自下手经营。淘宝之所以可以成为购物平台的龙头老大，是因为他们在客服上下了很多功夫，只要你有和淘宝的客服聊过天，你就会知道他们的热情程度，亲前亲后的，单身的聊着聊着还会误以为自己找到了对象呢（误！）在和顾客沟通上，礼貌和亲和力非常重要，必须让顾客感受到是和一位有血有肉的朋友在聊天，只要你做到了这一点，相信你就离成功不远了！

其实想要开始网络生意，不如就从 Wakeke 买卖区开始。只要 登记成为卖家（会insert link），几个 click 就能开始你的网络生意咯！在买卖区，你不但可以卖，还可以买，我是不会告诉你这里有很多的便宜好物随时会被抢走 der~