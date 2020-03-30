限制令若解除，你需面对的6件事

文/阿彬

若疫情成功受控制，行动限制令解除后，那接下来我们将会遇到什么困扰呢？除了再三感恩自己和家人依然安康，接下来的日子还得面对这6件事。

一、堆积的食物

其中像是「食材太多吃不完」，行动管制期间时，相信不少人民纷纷都到超市里购买大量的生活用品以及食材，而这也导致顿的食材太多，在管制结束后吃不完的问题。可以把食物捐赠帮助他人，或和朋友、邻居分享，总之不可浪费食物哦！

二、睡到自然醒

你是不是已经「不习惯早起」了呢？虽然有许多上班族在这1个月都会在家办公，但减去了上班塞车和梳化的时间，能睡得更迟，所以导致早上起床出门上班，是一件非常痛苦的事。

三、我们都不一样

跟同事再次见面有没有感觉「大家都好像变成了另一个人」，虽然说1个月不算是太长的时间，但足以让人有了一些小改变。其中像是，有些人吃得健康，又有足够的休息，变得更加精神健康。而有些人可能懒得运动，再加暴饮暴食导致变胖，等等。

四、work work work

而「工作量大增」相信应该是各行各业都会面对的问题吧，毕竟行动管制期间让许多生意，活动等，都被迫暂停或延期。所以导致管制解除之后，所有公司上的业务都必须加紧推进。

五、还债

如果大家stay at home只有吃不动，那是时候还债啦！大家在家都身穿宽松衣服、睡衣，没发现这几天不知不觉已经长肉肉了。当穿上平时上课、上班的衣服，妖寿~ 很紧！日后大家就要控制饮食，勤运动咯！

六、修补感情

分隔一段日子的情侣们，一定想死彼此了吧？！奇怪，这么多天没见，感觉好像有点不一样，视乎有点儿陌生… 这时候安排一些浪漫的约会，好好修补、增进感情。另外，同居在一起情侣们，每天24小时见着对方，有点腻了吧？这时候就可以出去透透气，享受 me time 或者和闺蜜、好友聚会。

行动令解除后，若心有余悸，尽量减少外出，避开众多人群的地方。另外，依旧保留勤洗手和多喝水，维持身体健康。