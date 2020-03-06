Intern期间必须要懂的4件事，保证你顺利过完实习期！

实习，顾名思义，是在实践中学习。在短短几个月的时间，你会感受到职场生活，在毕业前做好心理准备，更能帮助自己了解步入职场前，如何抉择人生方向。Wakeke现在就教会你在实习期间必须要懂的4件事!

#你的态度，决定未来

实习生很常有一个错误的观念，就是实习是课业的一部分，是让你顺利毕业的课程之一。于是就抱着马虎、得过且过的态度去度过实习的两、三个月，那么你错失了许多机会。

一，错失学习机会

现实生活中并非如课堂上所学的，而你的态度会影响你学习更多的机会。如果你的态度积极，前辈们一定待见你，而且乐于分享职场上最新的资讯、技能，甚至如何做人处事。这些经验和知识，才是最珍贵。

二，就业机会

若你视实习为上班的态度，有责任感、不计较、认真等，与一般员工一样，主管和老板一定会看在眼里、记住心里，因为他们会等你毕业后立即招聘你。

真实事件：小哥哥的朋友因实习期间表现优越，实习最后一天被老板召见，并表示毕业后即可马上就职，而他在同班同学脱颖而出，在未毕业前已找到一份好工作。

#就算当跑腿，也是一门学问

在实习期间，难免碰到要求当跑腿、小弟、小妹的工作。千万不要小看这些鸡毛蒜皮的小事，你觉得没必要做或者做好。原因是上司或老板会从这些小事情、小细节中去观察以及判断一个人。另外，因为乐于助人及不计较的态度，不但让人留下深刻印象，同时可以建立人脉。

就算有些事不是你的擅长的，也可以试着多学、多做，当你把跨部门的东西都学会时，对于你有极大的好处和帮助。整个过程，你了解一个公司的运作，每个部门都环环相扣，毕业后入职也不会感到恐惧，甚至更能快速投入新工作。

真实事件：别说实习期间，小哥哥我在上一份正式工作的期间还常常需要帮老板买咖啡呢，老板基本上都叫不出任何员工的名字，但是为了要喝咖啡，他还是乖乖地把我的名字给记住！

#学校拼智商，职场拼情商

在学校里，大家在拼的是智商、是成绩。遇上不喜欢的同学，大不了少点交际。但是在职场除了靠工作能力，还有情商。永远不要把任何的情绪挂在脸上或将负面思绪放在社交平台，因为工作讲究的是专业，不是个人情绪。

遇上人际关系上的问题，避免与同事们高调讨论或八卦，因为刚加入这个环境，你对大家一知半解，尚未摸不透对方的思维。若遇到不开心的事，建议找家人、朋友倾述，而不是在公司高谈阔论、发泄不满情绪。年气方刚的年青人，很多时候都会为了争一口气而把同事间的关系搞得很僵。（小哥哥我也是过来人TT）后来才发现口舌之战没有用，最好的反击是用你的工作能力证明自己。

学校学知识，职场学做人。我们都非圣人，有血有肉有情绪，唯有在不停的磨练中一点一点适应职场上的规则。加油，年青人！

#好好包装自己

在这一篇文章不想给大家讲些准时上班、做好手头上工作的笼统道理。反倒想给大家点出大家常常会忽略掉的小细节。

每一家公司的衣着要求都不同，加上现在的年轻人在穿着上一直都以自己的喜好为第一准则，常常就会穿些不适合的服装上班。在不清楚公司的要求下，不妨开口问问身边的同事或HR部门，在你的工作能力还没被上司看见的时候，你的穿着打扮是老板首先看到的，留下一个好印象，就为你的实习人生开了一个好的头。

在这短短几个月是实习期，看似简单，却有很多的小细节和大道理等待着你去磨练和学习的。小哥哥我用上面4个简单的小法则和大家共勉之，祝大家顺利完成实习期！