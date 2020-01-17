Last minute 新年大扫除，4个收纳小物，一秒变整齐！

新年将近，不知道你开始大扫除，把猪年的不好都一并扫走，迎接全新的鼠年了吗？是不是还在为收纳的问题烦恼，家里的空间越来越小，就因为被家里的杂物堆满？Wakeke现在就要介绍你四个收纳小物，让你轻松收拾！

#透明收纳盒

相信很多人会因为贪方便、贪便宜，而使用一般的纸箱来做收纳，用纸箱做收纳只会让杂物越来越多，一旦你把杂物收进了纸箱，当你想要用到该用品时，在杂乱找不到的情况下，你又会买了新的，这样下来家里的杂物只会越来越多。

相反，使用透明的收纳盒不但防潮放湿，还一目了然，可以让你迅速找到你要的用品！小哥哥特别推荐无印良品家的收纳盒，虽然有点小贵，不过质量绝对棒棒的！



#多挂衣架

爱买衣服的你是不是衣橱都快满处来，已经没有地方可以挂衣服了呢？只要到淘宝或各购物平台购买多挂衣架，就可以让你的衣橱空出很多位子啦！如果你买的衣架一个同时能够挂5件衣服的话，那么就至少可以空出5倍的空间啦！





#电线收纳盒

想要家居看起来整齐好看，就要把乱糟糟的电线都收拾起来！电线收纳盒子不但可以把电线整齐地排列好，还可以把插座都隐藏起来。盒子还可以防尘，一劳永逸，日后打扫就更加轻松、快速啦！



#伸缩分层架子

有没有遇到过你家里的橱柜分层其实空间过于大，而白白浪费掉了很多的空间呢？使用伸缩的分层架子就可以很好地利用到被浪费掉的空间啦！不管是厨房、客厅或卧室的柜子都用得上哦！



东西分类、收纳好，就算新年前、后要搬家都更加方便。接下来你需要的是价格实惠，服务佳的搬运服务。现在浏览 superdeals.com.my，RM40 即可购买Kaodim的 moving service，轻松搞定你正在烦恼的问题！