Phuket 旅游攻略 – 网红Cafe「Ma Doo Bua」，莲池上喝下午茶+ 航拍网美照

到普吉岛旅游，除了打卡海岛和大树秋千外，打卡网红咖啡厅或餐厅也是旅程种少不了的一环！为了吸引更多的顾客，咖啡厅或餐厅老板们，纷纷使尽招数，发挥无限创意及点子，打造出一家家特色网红打卡餐厅及咖啡厅！而受惠的就是我们这班爱打卡的盆友们啦~

说真的，如今之所以能被网民们「钦点」为人气打卡点的咖啡厅，其实都有着同样的共同点，也就是「食物美味在线；颜值亦要在线 」！而以下给大家推荐的，绝对符合这一点！这里的景色美到像个摄影棚似的，无论哪个角度，怎么拍，怎么好看！说的就是这一家位于At Panta Phuket的酒店里面的咖啡店 Ma Doo Bua Cafe！

「Ma Doo」在泰语里的意思是邀请你看点东西，Bua代表莲花。当两个单词放在一起，就是「让我们看看莲花」的意思，餐厅名字简直就是文青级滴浪漫呀！好稀翻~~

# 咖啡厅特色：莲花池

顾名思义，咖啡店以莲花为特色，餐厅的 LOGO 上就画着一片唯美的莲叶。这家开放式咖啡店的最大特点，就是大门推开后，进入眼帘的一副大自然景色。满池子的莲花，密密麻麻地在池里野蛮生长，水面都几乎要被它们挤得没有空隙了，是难得一见的壮观景色呀！所以，别告诉我你不想要拍照！我就不信！ #科科

# 创意菜品，「就地取材」

刚提到「美味在线；颜值在线」。除了赏景，这家咖啡厅的食物和饮料当然也是大获好评的。网友们甚至还说「随便点都很好吃、很好喝」，绝不踩雷！ Ma Doo Bua Cafe 的菜品极具创意和特色。大部分都以莲花作为辅材装饰，也有部分用莲花烹调，混合泰式烹饪风格，做出一道道精致的特色料理。例如用王莲的根茎做为食物和咖啡的原料。

网民们「墙裂」推荐的餐点和饮料包括了：招牌饮料Tom Yum Soda、油炸莲花、混合着甜瓜的香味萨古瓜拿铁及泰式茶配草冻甜点等……光听名字就觉得敲有趣，敲吸引der~~ 最后当然也别忘了点上一杯咖啡，边品尝，边看着满池莲花随风摇曳，尽享这莲池咖啡店的清雅时光！

# 拍照贴士

重头戏来了！以下为大家整理了几项拍照贴士：

1.乘船航拍：只能说泰国人太会玩太会赚钱啦。店里提供航拍套餐。你可以乘坐摇船，到莲池中央占据个 C 位，拍出一张唯美的大片！不过此服务仅限于周末下午1点到5点而已哦~

2.莲花池上的铁网：可以躺在铁网上拍照，身下就是一朵朵的王莲，也很instagrammable 哦！

3.站在王莲叶上拍：另一个很神奇的体验就是可以站在王莲的叶子上拍照，不过是收费的，而且要65公斤以下才可以哦！

4.荷花池站台：有一段深入在池内的站台，在上边拍个靓pose,身后就是满屏的王莲。

这个地方绝对适合吃吃喝喝拍拍照看看风景，然后待上一天哦！有兴趣的你，可以在Google map和grab直接输入「Ma Doo Bua」就能找到啦~~ 不过这地点较为偏僻，想去的必须提早规划好行程哟！

📍 【Ma Doo Bua l มา ดู บัว ภูเก็ต】

地址：310/51 Moo 1, Baandon-Cherngtalay Rd., Thalang Phuket, Thailand

营业时间：11am-10pm

平均消费：RM40/1位

人气必点：Tom Yum Soda、 萨古瓜拿铁、泰式茶配草冻甜点、油炸莲花