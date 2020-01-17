RM1500以下旅游攻略，4天3夜玩转越南Da Nang

岘港（Da Nang）是越南第三⼤城市与重要港⼝之⼀，位于东海海岸，在河内与胡志明市中间。而这里更是被誉为东方夏威夷，有着纯净的海滩，美丽的山茶半岛，能让人不自觉放慢脚步，享受着这舒适的环境。而来的这里又有哪些好去处呢？这一次就打算带大家用 RM1500 以下体验岘港（Da Nang）之旅，绝对能让你玩得尽兴～

语言：越南自己有越南语，越南百姓英语不好，但是和旅游业有关的人，英语不用愁。



气候：岘港地处北回归线以南，位于越南中部，气候为热带季风气候，夏季高温多雨，冬季温暖少雨，常年最高气温在35多左右，最低的雨季在20度左右。岘港四季温度都比较舒爽，夏季前往，短裤短袖T恤即可；冬季前往，记得带长裤和外套。

最佳出游时间：岘港年平均气温25度左右。每年1-7月是旱季，降雨少，其中2-5月天气较为凉爽，是岘港旅游的最佳时间。6-8月岘港会出现旅游高潮。

纽伦泰温泉乐园

这个地方是受岘港当地人气最高的水上乐园和温泉度假村。来带这里可以享受得到各种不同的温泉池，其中包括茶汤、⽜奶汤、酒汤、泥浆浴等等，选择超丰富。

除此之外，这里的水上乐园也有许多好玩的游乐设备，可以让你玩上一天，所以不妨考虑能在这里过上一夜。

时间：每日 8.00am -6.00pm

地址：14G Highway, Hoa Phu Commune, Hoa Vang District, Danang City, Vietnam

注意事项如下：

-儿童票：适用于身高100 – 130公分的儿童，身高99公分及以下的儿童可免费。

-园内禁带外食

-孕妇和身心障碍者可入园，但不建议体验Mud Arena或Stream-Side Paths等具有挑战性的活动

金桥（Golden Bridge）

这座“金桥”位于海拔超过1400米的巴拿山（Ba Na Hill）上，长约156米，由山坡两侧伸出的两只大手给捧着，站在上面放眼四周能感受得到美丽的田园风景和山峦。而来到这里切记，千万别忘了拍照打卡哦！

地址：Sun World Bà Nà Hill, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng, Vietnam

跨山索道缆车

另外，来到这里当然也要体验全球最长的“跨山索道缆车”咯，全长5公里，连接⼭脚、⼭腰及⼭顶，需耗程28分钟。

缆车时间：7.00am – 10.00pm

价格：成人 728,000 VND（约RM131.11），儿童（高度1m1.4m）：582，000VND（约RM104.82）

注意事项：若预算有限，建议自备饮料与食物，餐厅价格偏高。

而在半山上有许多漂亮的景点供游客们拍照，像是这里的Le Jardin花园就很有童话的feel~ 另外，这里也有室内和室外的游乐场、餐厅和小摊贩哦～

壁画村（DaNang Fresco Village）

位于岘港市区的壁画村有着许多精美且有特色的壁画作品，也让这里原本老旧的墙面焕然⼀新。而在这里的壁画作品也勾绘出了岘港的城市文化故事，许多人都会慕名而来和这里的壁画拍照作为纪念。

地址：75 Nguyễn Văn Linh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

岘港教堂（Danang Cathedral）

这栋粉红色壮观的教堂是不是非常的漂亮，让人看了少女心都爆发了！而这座教堂建于1923年，以高大钟塔上的风向标为标志，所以也被称为“雄鸡教堂”。

时间：星期一至六，6.00am – 4.30pm；周日 11.30am – 1.30pm

地址：156 Đường Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam

龙桥（Dragon Bridge）

这座金龙桥外型相当的吸金，桥长666米，横跨岘港汗江两岸，是岘港市的⼀⼤地标。另外在每周六、⽇晚上9点龙头还会有喷火秀哦～

地址：An Hải, Hải Châu District, Da Nang 550000, Vietnam

是不是已经想马上订机票飞去岘港了呢？而为大家介绍的这几个地方可都是来到岘港必去、必玩的，所以跟着这个list走绝对不会错！