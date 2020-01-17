RM1500以下旅游攻略，4天3夜玩转越南Da Nang
岘港（Da Nang）是越南第三⼤城市与重要港⼝之⼀，位于东海海岸，在河内与胡志明市中间。而这里更是被誉为东方夏威夷，有着纯净的海滩，美丽的山茶半岛，能让人不自觉放慢脚步，享受着这舒适的环境。而来的这里又有哪些好去处呢？这一次就打算带大家用 RM1500 以下体验岘港（Da Nang）之旅，绝对能让你玩得尽兴～
语言：越南自己有越南语，越南百姓英语不好，但是和旅游业有关的人，英语不用愁。
气候：岘港地处北回归线以南，位于越南中部，气候为热带季风气候，夏季高温多雨，冬季温暖少雨，常年最高气温在35多左右，最低的雨季在20度左右。岘港四季温度都比较舒爽，夏季前往，短裤短袖T恤即可；冬季前往，记得带长裤和外套。
最佳出游时间：岘港年平均气温25度左右。每年1-7月是旱季，降雨少，其中2-5月天气较为凉爽，是岘港旅游的最佳时间。6-8月岘港会出现旅游高潮。
纽伦泰温泉乐园
这个地方是受岘港当地人气最高的水上乐园和温泉度假村。来带这里可以享受得到各种不同的温泉池，其中包括茶汤、⽜奶汤、酒汤、泥浆浴等等，选择超丰富。
除此之外，这里的水上乐园也有许多好玩的游乐设备，可以让你玩上一天，所以不妨考虑能在这里过上一夜。
时间：每日 8.00am -6.00pm
地址：14G Highway, Hoa Phu Commune, Hoa Vang District, Danang City, Vietnam
注意事项如下：
-儿童票：适用于身高100 – 130公分的儿童，身高99公分及以下的儿童可免费。
-园内禁带外食
-孕妇和身心障碍者可入园，但不建议体验Mud Arena或Stream-Side Paths等具有挑战性的活动
金桥（Golden Bridge）
这座“金桥”位于海拔超过1400米的巴拿山（Ba Na Hill）上，长约156米，由山坡两侧伸出的两只大手给捧着，站在上面放眼四周能感受得到美丽的田园风景和山峦。而来到这里切记，千万别忘了拍照打卡哦！
地址：Sun World Bà Nà Hill, Hoà Phú, Hòa Vang, Đà Nẵng, Vietnam
跨山索道缆车
另外，来到这里当然也要体验全球最长的“跨山索道缆车”咯，全长5公里，连接⼭脚、⼭腰及⼭顶，需耗程28分钟。
缆车时间：7.00am – 10.00pm
价格：成人 728,000 VND（约RM131.11），儿童（高度1m1.4m）：582，000VND（约RM104.82）
注意事项：若预算有限，建议自备饮料与食物，餐厅价格偏高。
而在半山上有许多漂亮的景点供游客们拍照，像是这里的Le Jardin花园就很有童话的feel~ 另外，这里也有室内和室外的游乐场、餐厅和小摊贩哦～
壁画村（DaNang Fresco Village）
位于岘港市区的壁画村有着许多精美且有特色的壁画作品，也让这里原本老旧的墙面焕然⼀新。而在这里的壁画作品也勾绘出了岘港的城市文化故事，许多人都会慕名而来和这里的壁画拍照作为纪念。
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02/11/19 最終日の朝、フライトは深夜なのにノープランだった私に奇跡が起きた . というのもポーランド人のbartekがバイクに乗せてくれて五行山や路地裏ウォールアート街などに行くことができたから . 五行山は神秘的な洞窟寺院でダナンのパワースポットらしい！アート街の壁は芸術家や建築学生によって描かれたもの。要するに映え。私はレインコート×タイパンツ×スニーカーっていうダサい格好で1日過ごした（ ; ; ） . 移動中Bartekがすごく警察を気にしていて交番を避けて遠回りしていたの。後で聞いてわかったけど彼は国際免許もバイクの免許も持っておらずタイで一度練習したことがあるだけだった。やばくない？笑 ちなその後空港まで送ってくれた . 初めての一人旅は不安だったけど、たくさんの人に出会って、いろんな話をして、充実した時間を過ごせた。Facebook見る限りそこで出会った人たちはまだ旅を続けているみたい、、 「お金がある限り世界を旅する。だからいつ帰るか決まってない。なくなったら働けばいいから」 みたいなこと言ってた。そういう生き方もいいなと思ってしまったけど私は働く、、 . ベトナムとっても良いところだった！今度は友達と行ってオーダーメイドのアオザイ作ってもらって着たい。誰かこの夢叶えさせて、緩募！ . #laterpost #danang #vietnam #marblemountain #art #wallart #frescovillage #danangfrescovillage #tabirabbi #tabigenic #stayway_global #tabippo #instatravel
地址：75 Nguyễn Văn Linh, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam
岘港教堂（Danang Cathedral）
这栋粉红色壮观的教堂是不是非常的漂亮，让人看了少女心都爆发了！而这座教堂建于1923年，以高大钟塔上的风向标为标志，所以也被称为“雄鸡教堂”。
时间：星期一至六，6.00am – 4.30pm；周日 11.30am – 1.30pm
地址：156 Đường Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Vietnam
龙桥（Dragon Bridge）
这座金龙桥外型相当的吸金，桥长666米，横跨岘港汗江两岸，是岘港市的⼀⼤地标。另外在每周六、⽇晚上9点龙头还会有喷火秀哦～
地址：An Hải, Hải Châu District, Da Nang 550000, Vietnam
是不是已经想马上订机票飞去岘港了呢？而为大家介绍的这几个地方可都是来到岘港必去、必玩的，所以跟着这个list走绝对不会错！